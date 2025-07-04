Другие новости04 июля 2025, 11:55 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
04 июля 2025, 11:55 |
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В пятницу, 4 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Горица – Шахтер
22:00 Флуминенсе – Аль-Хиляль
04:00 Палмейрас – Челси
ТЕННИС
18:30 Элина Свитолина – Элизе Мертенс
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