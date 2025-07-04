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04 июля 2025, 11:55 |
37
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

04 июля 2025, 11:55 |
37
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 4 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Горица – Шахтер

Ggbet 9.20 – 6.15 – 1.28

22:00 Флуминенсе – Аль-Хиляль

Ggbet 3.11 – 3.34 – 2.51

04:00 Палмейрас – Челси

Ggbet 4.05 – 3.42 – 2.06

ТЕННИС

18:30 Элина Свитолина – Элизе Мертенс

Ggbet 1.65 – 2.41

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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