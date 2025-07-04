СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июля

В пятницу, 4 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Горица – Шахтер

9.20 – 6.15 – 1.28

22:00 Флуминенсе – Аль-Хиляль

3.11 – 3.34 – 2.51

04:00 Палмейрас – Челси

4.05 – 3.42 – 2.06

ТЕННИС

18:30 Элина Свитолина – Элизе Мертенс

1.65 – 2.41

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.