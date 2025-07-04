Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) продолжит выступления на Уимблдоне-2025.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Бельгии Элизе Мертенс (WTA 23). Поединок состоится третьим запуском на корте №1 после игры Беллуччи – Норри. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет девятая встреча соперниц. Счет 5:3 в пользу Элины.

Победительница противостояния в четвертом раунде поборется либо против Арины Соболенко, либо против Эммы Радукану.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА