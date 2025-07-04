Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Уимблдона-2025 4 июля в 18:30 по Киеву
4 июля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) продолжит выступления на Уимблдоне-2025.
В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Бельгии Элизе Мертенс (WTA 23). Поединок состоится третьим запуском на корте №1 после игры Беллуччи – Норри. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет девятая встреча соперниц. Счет 5:3 в пользу Элины.
Победительница противостояния в четвертом раунде поборется либо против Арины Соболенко, либо против Эммы Радукану.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Понижение в классе вызвало антирекорд в Полтаве
В Лондоне в 3-й круг вышло наименьшее количество игроков с номером посева с 2001 года