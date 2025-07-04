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  4. Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
04 июля 2025, 11:45 |
797
1

Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Уимблдона-2025 4 июля в 18:30 по Киеву

04 июля 2025, 11:45 |
797
1
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

4 июля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) продолжит выступления на Уимблдоне-2025.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Бельгии Элизе Мертенс (WTA 23). Поединок состоится третьим запуском на корте №1 после игры Беллуччи – Норри. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

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Это будет девятая встреча соперниц. Счет 5:3 в пользу Элины.

Победительница противостояния в четвертом раунде поборется либо против Арины Соболенко, либо против Эммы Радукану.

📺 Видеотрансляция

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Элина Свитолина Элизе Мертенс Уимблдон-2025 смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Vlad Holl
Матчі Даяни переглянув декілька раз , матч Еліни з бульбашкою навіть і не думав моменти переглянути - повний відстій. Сьогодні повинно буде веселіше.
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