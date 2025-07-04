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Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 12:18 |
89
0

Бакари КОНАТЕ: «Наша задача – полностью выкладываться на поле»

Легионер «Кривбасса» рассказал о сборах в Словении

04 июля 2025, 12:18 |
89
0
Бакари КОНАТЕ: «Наша задача – полностью выкладываться на поле»
ФК Кривбасс. Бакари Конате

«Кривбасс» учебно-тренировочные сборы проводит в Словении. О ходе тренировочного процесса рассказал малийский защитник криворожского клуба Бакари Конате.

– Бакари, все ли идет по плану?

– Да, мы плодотворно работали всю неделю – это только начало собрания. Провели первый товарищеский матч и, думаю, действовали неплохо. Продолжаем работать.

– В команде новый тренер. Как происходит взаимодействие с ван Леувеном?

– Все прекрасно. Мы провели вместе только одну неделю. Как я уже говорил – это только начало. Мы прилагаем все усилия, чтобы в этом сезоне выступить еще лучше в чемпионате и Кубке Украины. Если будем упорно работать – будем хорошие результаты.

– Из-за жары работать непросто?

– Да, непросто. В Словении сейчас очень жарко. Мы стараемся адаптироваться, это нормально. Нужно приспосабливаться и работать дальше.

– Как в целом проходит работа?

– Несколько дней назад у нас был выходной, так что времени на восстановление после тяжелых тренировок достаточно. Работа очень интенсивная: новый тренер, новые требования, множество упражнений на физическую подготовку, а также тактическая работа. Наша задача – полностью выкладываться на поле и делать все, чтобы как можно быстрее восстанавливаться до следующих тренировок.

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учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Бакари Конате Кривбасс Кривой Рог
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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