Костюк / Русе – Се Шувэй / Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июля украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Уимблдонского турнира 2025.

В 1/16 финала украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) поборются против тандема Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Алена Остапенко (Латвия). Поединок состоится третьим запуском на корте №14 после игры Думбия / Ребуль – Эрлен / Францен. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в третьем раунде поборются либо против Эри Ходзуми и Алдилы Сутджиади, либо против Екатерины Александровой и Чжан Шуай.

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