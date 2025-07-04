Костюк / Русе – Се Шувэй / Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала парного разряда Уимблдона-2025
4 июля украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Уимблдонского турнира 2025.
В 1/16 финала украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) поборются против тандема Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Алена Остапенко (Латвия). Поединок состоится третьим запуском на корте №14 после игры Думбия / Ребуль – Эрлен / Францен. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в третьем раунде поборются либо против Эри Ходзуми и Алдилы Сутджиади, либо против Екатерины Александровой и Чжан Шуай.
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