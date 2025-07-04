Ницца – Лозанна. Прогноз и анонс на товарищеский матч

5 июля пройдет товарищеский матч, в котором «Ницца» сыграет против «Лозанны». Поединок начнется в 12:00 по киевскому времени.

Ницца

Команда была по-настоящему великой только в 50-е годы прошлого века. Хотя не так давно были отдельные успехи, но все же настоящий прорыв ожидался после прихода нынешних владельцев из «Ineos». Но выросшие амбиции (и инвестиции в проект) не подтверждались результатами. Были надежды на Фариоли в позапрошлом сезоне, но тогда спор за «лигочемпионовское» 4-е место в итоге проиграли «Лиллю».

А вот Франк Эс, сменивший итальянца, справился лучше. Он сумел со своими подопечными взять 60 очков, минимально отстав от «Монако» и закончив наравне с тем же «Лиллем». Но, главное, по дополнительным показателям опередили второго и заняли столь желанное 4-е место. Под Лигу чемпионов пытаются усилиться, вот и Ба арендовали, но нужно еще заменить уходящих, благо, уже получили деньги за Тодибо.

Лозанна

Клуб принадлежит все тем же британским владельцам – отсюда и участившиеся контрольные поединки против французов. Тут тоже получилось продемонстрировать прогресс при нынешних инвесторах – в 2023-м году поднялись в национальную Суперлигу и закрепиться там.

В прошлом сезоне прогресс смогли продолжить. Людовик Маньин закончил с подопечными на 5-м месте, при очень плотной конкуренции: на одно очко, 53 против 54, отстали от «Лугано», но при этом так же минимально опередили тогда «Люцерн». В итоге такой результат открыл путь в Лигу конференций, но там швейцарцы уже будут стартовать при новом наставнике. Ушедшего в «Базель» Маньина сменил Зейдлер... И начал с 2-5, пусть это был товарищеский поединок против соседнего «Уши».

Статистика личных встреч

Начиная с 2015-го года, провели уже пять товарищеских матчей. Сначала выиграли французы, потом было по две ничьи и победы швейцарцев.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что пора бы «Ницце» обыграть этого соперника. Рекомендуем ставить на то, что французы добьются победы в этой товарищеской игре (коэффициент – 1,9).