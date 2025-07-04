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Остин
06.07.2025 03:30 - : -
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Major League Soccer
04 июля 2025, 12:33 |
21
0

Остин – Лос-Анджелес. Прогноз и анонс на матч MLS

Матч начнется 6 июля в 03:30 по киевскому времени

04 июля 2025, 12:33 |
21
0
Остин – Лос-Анджелес. Прогноз и анонс на матч MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Лос-Анджелес

6 июля на «Q2 Стэдиум» пройдет матч регулярного сезона МЛС, в котором «Остин» встретится с «Лос-Анджелесом». Поединок начнется в 03:30 по киевскому времени.

«Остин»

Команда пополнила дивизион во время одного из последних расширений. Всерьез начали играть с 2021-го года, и уже во втором своем сезоне новичок дошел до полуфинала конференции. Это было, впрочем, единственное участие представителя Техаса в плей-офф. В прошлом сезоне, например, он с 42 очками разместился на 10-м месте на Западе.

Нынешний сезон получается для подопечных Нико Эстевеса противоречивым. Они пока проиграли больше матчей, чем победили – 7 против 8. Вот и в прошлом туре, после 2:0 с «Колорадо Рэпидс» и 2:1 с «Нью-Йорк Ред Буллс», уступили в Сиэтле местному «Саундерс» 0:2. Но все равно пока что балансируют на грани зоны плей-офф, и, конечно, в следующем матче, дома против прямого конкурента, явно попытаются укрепить тут свои позиции.

«Лос-Анджелес»

Клуб был запущен в 2014-м году, и это под боком у вполне успешного «Гэлакси». Впрочем, уже в 2019-м, по итогам своего второго регулярного сезона в МЛС, получилось показать абсолютно лучший результат среди всех участников. Это повторили через 3 года, но теперь еще и в плей-офф преуспели, став чемпионами. А в 2024-м добавили Открытый кубок, заодно показав лучший результат на Западе. Тот поход завершили поражением «Сиэтл Саундерс» в полуфинале конференции.

Нынешний сезон получается нестабильным. Вроде бы оправились от поражения «Интер Майами» в четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Но потом немало сил забрало неожиданное и неудачное участие в клубном чемпионате мира – и там взяли 1 ничью при паре поражений, и после этого уступили «Ванкувер Уайткепс». Еще и Жиру решил вернуться во Францию.

Статистика личных встреч

Клуб из Калифорнии не проигрывал этому сопернику шесть матчей кряду. Но в марте он уступили дома 0:1.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают пару как равную почти, хотя и отдают преимущество небольшое хозяевам. С учетом истории взаимоотношений, ждем тут «тотал меньше 2,5 голов» (коэффициент – 1,84).

Прогноз Sport.ua
Остин
6 июля 2025 -
03:30
Лос-Анджелес
Тотал голов меньше 2.5 1.84 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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