Аякс – Хиберниан. Прогноз и анонс на товарищеский матч

5 июля пройдет товарищеский матч, в котором «Аякс» сыграет против «Хиберниана». Поединок начнется в 14:00 по киевскому времени.

Аякс

Команда – один из исторических грандов голландского, да и европейского масштаба. Недавно у нее получился хороший отрезок, в 2019-2022 выиграли трижды Эредивизию. Но потом ушел тен Хаг, поменялся менеджмент, и пошел спад, что стал особенно глубоким в позапрошлом сезоне.

В 2024/2025, под руководством уже Фариоли, гранд пытался отвоевать позиции. И, казалось, воспользовались спадом у конкурентов. Но в решающий момент «захромали» и сами, и, как итог, все же отстали на одно очко от ПСВ. Конечно же, после такого наставник ушел – теперь главным тренером стал Хейтинга, в прошлом довольно известный и успешный футболист, немало отыгравший в Амстердаме. Но теперь там конфликт с Акпомом и рядом других нынешних игроков, которым нужно поднимать зарплату после выхода в Лигу чемпионов, что менеджмент проекта считает не оправданным тем уровнем футбола, что показывают эти исполнители.

Хиберниан

Клуб в этом году отметит свой 150-летний юбилей. За это время получалось добираться до чемпионства, но очень давно, в последний раз в середине прошлого века. В последний раз о себе толком напомнили в 2016-м году, выиграв оба кубка. И, главное, удается периодически становиться «чемпионом остальной Шотландии», то есть финишировать за спиной у пары вечных фаворитов, «Селтика» и «Рейнджерс».

Прошлый сезон начинался тяжело, пришлось команде даже в конце осени достичь дна турнирной таблицы. Но Дэвиду Грэю, своему же бывшему футболисту, что получил полноценный пост как менеджер летом, продолжали доверять, и это обеспечило результат. В итоге закончили уже привычно: опять финишировали на уверенном третьем месте, пусть и с отставанием аж в 13 очков о «Рейнджерс» и почти 30 – от «Селтика».

Статистика личных встреч

Это будет первый поединок сторон.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в голландцев. Но шотландцы умеют играть зрелищно, так что стоит присмотреться к варианту с «оба забьют» (коэффициент – 1,85).