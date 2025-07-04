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  4. Экс-коуч Забарного признался, могли ли деньги соблазнить Илью перейти в ПСЖ
Англия
04 июля 2025, 10:24 |
687
0

Экс-коуч Забарного признался, могли ли деньги соблазнить Илью перейти в ПСЖ

Юрий Мороз не думает, что финансы очень важны для центрбека

04 июля 2025, 10:24 |
687
0
Экс-коуч Забарного признался, могли ли деньги соблазнить Илью перейти в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный украинский тренер Юрий Мороз в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о финансовой стороне вопроса в возможном трансфере украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного во французский «Пари Сен-Жермен»:

«Здесь, наверное, все дело в агентах. Я точно знаю, что у Ильи деньги не на первом месте. Он любит футбол, ему нужен запах Лиги чемпионов, медали, титулы. И Илья этого стремится, он этого хочет, мотивация в этом отношении у него зашкаливает. И это будет большим плюсом для сборной Украины. Он вроде бы еще и молодой, а за главную команду страны провел почти полсотни матчей.

В одно время молодежный состав «Динамо» уехал в Турцию на сборы. У меня к Забарному не было за что прицепиться (смеется). Он везде был первым, лучшим, скромным, порядочным. Однажды, также на сборах с первой командой, Алексей Михайличенко (был главным тренером) попросил защитника для спарринга. Я сказал, что если я дам, вы его уже не вернете. Так и вышло. Это был тот вариант, когда учить этого исполнителя практически не нужно было».

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Юрий Мороз финансы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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