Экс-коуч Забарного признался, могли ли деньги соблазнить Илью перейти в ПСЖ

Известный украинский тренер Юрий Мороз в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о финансовой стороне вопроса в возможном трансфере украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного во французский «Пари Сен-Жермен»:

«Здесь, наверное, все дело в агентах. Я точно знаю, что у Ильи деньги не на первом месте. Он любит футбол, ему нужен запах Лиги чемпионов, медали, титулы. И Илья этого стремится, он этого хочет, мотивация в этом отношении у него зашкаливает. И это будет большим плюсом для сборной Украины. Он вроде бы еще и молодой, а за главную команду страны провел почти полсотни матчей.

В одно время молодежный состав «Динамо» уехал в Турцию на сборы. У меня к Забарному не было за что прицепиться (смеется). Он везде был первым, лучшим, скромным, порядочным. Однажды, также на сборах с первой командой, Алексей Михайличенко (был главным тренером) попросил защитника для спарринга. Я сказал, что если я дам, вы его уже не вернете. Так и вышло. Это был тот вариант, когда учить этого исполнителя практически не нужно было».