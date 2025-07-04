Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Переход в ПСЖ это гарантированная ЛЧ для Забарного»

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Езерский в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о возможном трансфере украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного во французский «Пари Сен-Жермен»:

«Потенциальный переход в «ПСЖ» — это гарантированная Лига чемпионов. У защитника будет больше международного опыта. Забарный попадет в среду топ-игроков, что даст возможность футболисту быстрее расти».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.