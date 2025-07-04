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  4. Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Переход в ПСЖ это гарантированная ЛЧ для Забарного»
Франция
04 июля 2025, 09:59 |
41
0

Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Переход в ПСЖ это гарантированная ЛЧ для Забарного»

Бывший защитник сборной Украины высказался о будущем Илье

04 июля 2025, 09:59 |
41
0
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Переход в ПСЖ это гарантированная ЛЧ для Забарного»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Езерский в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о возможном трансфере украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного во французский «Пари Сен-Жермен»:

«Потенциальный переход в «ПСЖ» — это гарантированная Лига чемпионов. У защитника будет больше международного опыта. Забарный попадет в среду топ-игроков, что даст возможность футболисту быстрее расти».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Лига чемпионов Владимир Езерский
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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