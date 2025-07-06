Алонсо выбрал своего любимого игрока в Реале. Это не Мбаппе и не Винисиус
Наибольшую симпатию главного тренера получил Федерико Вальверде
Любимым игроком нового главного тренера мадридского «Реала» Хаби Алонсо после месяца работы в королевском клубе является уругвайский полузащитник Федерико Вальверде, сообщает издание Defensa Central.
По информации источника, тренеру нравится, что 26-летний футболист идеально подходит под любую схему или тактику, которую использовал специалист. Также он считает, что Федерико является хорошим лидером и хорошо влияет на партнеров.
В сезоне 2024/25 Федерико Вальверде провел 64 матча на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в «Реале».
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