Салах принял срочное решение после трагической гибели Диогу Жоты

В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

За сутки на фоне трагической новости об одноклубнике египетский вингер Мохамед Салах принял неожиданное решение. По информации издания Yalla Kora, ссылающегося на источники в «Ливерпуле», Мохамед решил срочно прервать отпуск в Греции и в данный момент возвращается в Англию.

Напомним, причиной смерти Диогу Жоты стала автокатастрофа, которая, в свою очередь, произошла из-за проколотой шины Lamborghini, на котором игрок ехал со своим братом. После прокола футболист не справился с управлением и съехал с дороги, а машина загорелась. Как сообщают СМИ, Жота и его брат Андре Сильва сгорели внутри автомобиля.

Мохамед Салах и Диогу Жота вместе выступали за «Ливерпуль» с 2020 года.