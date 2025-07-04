Салах принял срочное решение после трагической гибели Диогу Жоты
Египтянин прервал отпуск и возвращается в Англию
В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.
За сутки на фоне трагической новости об одноклубнике египетский вингер Мохамед Салах принял неожиданное решение. По информации издания Yalla Kora, ссылающегося на источники в «Ливерпуле», Мохамед решил срочно прервать отпуск в Греции и в данный момент возвращается в Англию.
Напомним, причиной смерти Диогу Жоты стала автокатастрофа, которая, в свою очередь, произошла из-за проколотой шины Lamborghini, на котором игрок ехал со своим братом. После прокола футболист не справился с управлением и съехал с дороги, а машина загорелась. Как сообщают СМИ, Жота и его брат Андре Сильва сгорели внутри автомобиля.
Мохамед Салах и Диогу Жота вместе выступали за «Ливерпуль» с 2020 года.
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