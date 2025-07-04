ФОТО. Роналдиньо в стиле ретро. Бразилец – в новой рекламе Nike

Звезда мирового футбола Роналдиньо опубликовал на своей странице в Instagram новую стильную коллаборацию с Nike.

На фото экс-нападающий «Барселоны», «ПСЖ» и «Милана» в обновленной ретро-продукции Total 90.

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Легенда сборной Бразилии подписал публикацию следующим образом: «Дерзость, радость и страсть. Играй красиво».

Этот пост вызвал ностальгию у фанатов бразильца и они щедро наградили его лайками и хвалебными комментариями.

Американская компания активно использует образ и имя Роналдиньо — в производстве фирменной продукции и глобальных маркетинговых кампаниях.