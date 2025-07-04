ФОТО. Роналдиньо в стиле ретро. Бразилец – в новой рекламе Nike
Роналдиньо и его новая коллаборация с Nike
Звезда мирового футбола Роналдиньо опубликовал на своей странице в Instagram новую стильную коллаборацию с Nike.
На фото экс-нападающий «Барселоны», «ПСЖ» и «Милана» в обновленной ретро-продукции Total 90.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Легенда сборной Бразилии подписал публикацию следующим образом: «Дерзость, радость и страсть. Играй красиво».
Этот пост вызвал ностальгию у фанатов бразильца и они щедро наградили его лайками и хвалебными комментариями.
Американская компания активно использует образ и имя Роналдиньо — в производстве фирменной продукции и глобальных маркетинговых кампаниях.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дмитрий Топалов покинет клуб
Турки анонсировал возвращение Тайсона Фьюри