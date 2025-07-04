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04 июля 2025, 02:54 |
378
0

ФОТО. Жена экс-футболиста Динамо – в огненной форме. Откровенные кадры

Фран Соль – настоящий счастливчик

04 июля 2025, 02:54 |
378
0
ФОТО. Жена экс-футболиста Динамо – в огненной форме. Откровенные кадры
Instagram. Фран Соль

Фран Соль покинул кипрский клуб АЕК Ларнака.

Бывший форвард «Динамо» поделился очень горячими фотографиями с отпуска.

Его привлекательная жена также вызывает немалый ажиотаж. «Как всегда, последнее фото — лучшее», — прокомментировал Фран свой пост у бассейна. Даже фанаты футболиста не скрывают восхищения Айдой: «Какая женщина!».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Жена Соля выглядит потрясающе в бикини и имеет потрясающую фигуру.

Айда де ла Торре Хабега является бывшей стюардессой, а ныне работает диетологом, воспитывая двоих детей.

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фото lifestyle Фран Соль Динамо Киев девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу АЕК Ларнака
Максим Лапченко Источник: Instagram
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