ФОТО. Жена экс-футболиста Динамо – в огненной форме. Откровенные кадры

Фран Соль покинул кипрский клуб АЕК Ларнака.

Бывший форвард «Динамо» поделился очень горячими фотографиями с отпуска.

Его привлекательная жена также вызывает немалый ажиотаж. «Как всегда, последнее фото — лучшее», — прокомментировал Фран свой пост у бассейна. Даже фанаты футболиста не скрывают восхищения Айдой: «Какая женщина!».

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Жена Соля выглядит потрясающе в бикини и имеет потрясающую фигуру.

Айда де ла Торре Хабега является бывшей стюардессой, а ныне работает диетологом, воспитывая двоих детей.