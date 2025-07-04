ФОТО. Жена экс-футболиста Динамо – в огненной форме. Откровенные кадры
Фран Соль – настоящий счастливчик
Фран Соль покинул кипрский клуб АЕК Ларнака.
Бывший форвард «Динамо» поделился очень горячими фотографиями с отпуска.
Его привлекательная жена также вызывает немалый ажиотаж. «Как всегда, последнее фото — лучшее», — прокомментировал Фран свой пост у бассейна. Даже фанаты футболиста не скрывают восхищения Айдой: «Какая женщина!».
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Жена Соля выглядит потрясающе в бикини и имеет потрясающую фигуру.
Айда де ла Торре Хабега является бывшей стюардессой, а ныне работает диетологом, воспитывая двоих детей.
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