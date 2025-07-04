Стало известно, до какого числа действует контракт Андриевского с Полесьем

Опубликована уточнённая информация о сроках действия контрактов игроков житомирского «Полесья».

Стало известно, что соглашение полузащитника Александра Андриевского не истекает 30 июня 2026 года, как указано на Transfermarkt. На самом деле контракт футболиста действует до 31 декабря 2026 года. Таким образом, руководство клуба располагает дополнительным временем для планирования дальнейшего сотрудничества с опытным хавбеком.

Уточнение также касается и других футболистов. У Эдуарда Сарапия (контракт до 30.06.2026) предусмотрена опция продления соглашения на один год по взаимному согласию сторон. У Алексея Гуцуляка (контракт до 30.06.2026) – аналогичная опция, но сроком на два года. Офек Битон имеет действующий контракт до 31 декабря 2027 года.

В то же время ряд ключевых игроков, среди которых Сергей Чоботенко, Богдан Михайличенко, Руслан Бабенко и вратарь Евгений Волынец, действительно могут стать свободными агентами уже через год. У «Полесья» остаётся ограниченное время, чтобы сохранить основных исполнителей либо получить компенсацию в случае их продажи.