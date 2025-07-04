ФОТО. Украинская журналистка впечатляет Барселону своей фигурой
Арина Евдокименко зажигает на пляжах Каталонии
Украинская футбольная журналистка Арина Евдокименко привлекла внимание новой откровенной публикацией в Instagram.
Ведущая показала фото с отдыха у моря в купальнике и возле бассейна, подчеркнувшие её спортивную фигуру.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Красавица ныне отдыхает в Каталонии, не указывая в каком именно городе она проводит свой отпуск.
Ранее Арина 15 лет занималась художественной гимнастикой, сейчас работает на трансляциях УПЛ и ведет программу «Центр Футбольных Новостей».
На неё подписаны около 3 тысяч пользователей в Instagram.
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