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04 июля 2025, 02:13 |
118
1

ФОТО. Украинская журналистка впечатляет Барселону своей фигурой

Арина Евдокименко зажигает на пляжах Каталонии

04 июля 2025, 02:13 |
118
1
ФОТО. Украинская журналистка впечатляет Барселону своей фигурой
Instagram. Арина Евдокименко

Украинская футбольная журналистка Арина Евдокименко привлекла внимание новой откровенной публикацией в Instagram.

Ведущая показала фото с отдыха у моря в купальнике и возле бассейна, подчеркнувшие её спортивную фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Красавица ныне отдыхает в Каталонии, не указывая в каком именно городе она проводит свой отпуск.

Ранее Арина 15 лет занималась художественной гимнастикой, сейчас работает на трансляциях УПЛ и ведет программу «Центр Футбольных Новостей».

На неё подписаны около 3 тысяч пользователей в Instagram.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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MaximusOne
Перекачена вона.
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