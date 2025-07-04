Футболист, который провел пять лет в киевском Динамо, перебрался в Таиланд

Бывший футболист киевского «Динамо» Сидклей определился с клубом, в котором продолжит карьеру – будет играть в чемпионате Таиланда.

Клуб «Ратчабури» объявил о сотрудничестве с 32-летним левым защитником в своих социальных сетях. Стороны подписали контракт на один сезон, до июня 2026 года. Бразилец присоединился к новой команде на правах свободного агента.

Сидклей с 2018 по 2023 год находился в составе киевского «Динамо», но так и не сумел завоевать место в стартовом составе. За все время в Украине провел 26 матчей в чемпионате, забил три гола и отдал один ассист.

Защитник покинул Премьер-лигу в сентябре 2023 года – стал свободным агентом и уехал в чемпионат Греции. Последние полгода провел в составе бразильского «Ботафого».

«Ратчабури» выступает в элитном дивизионе Таиланда и по итогам сезона 2024/25 команда заняла четвертое место в турнирной таблице.