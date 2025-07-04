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Уимблдон
04 июля 2025, 00:24 | Обновлено 04 июля 2025, 00:39
648
0

ФОТО. Marca написала про Даяну Ястремскую. Отметила её модельные качества

Даяна Ястремская впечатляет не только игрой в теннис

04 июля 2025, 00:24 | Обновлено 04 июля 2025, 00:39
648
0
ФОТО. Marca написала про Даяну Ястремскую. Отметила её модельные качества
Instagram. Даяна Ястремская

Журналист Энрике Корбелла издания Marca обратил внимание на украинскую теннисистку Даяну Ястремскую после её победы над Коко Гауфф.

Он выпустил мини-материал под названием «Скандальная теннисистка, модель и певица с аллергией на траву, которая взбудоражила Уимблдон».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Журналист знакомит читателей с украинской красавицей: «Теннисистка Даяна Ястремская, которая, по её словам, страдает от лёгкой аллергии на траву («Мне нравится играть на траве, хотя, кажется, у меня немного аллергия на неё!»), демонстрирует свою многогранность в Instagram — как модель, рекламное лицо брендов и музыкальная звезда. Украинка, у которой более 219 тысяч подписчиков, сенсационно выбила Коко Гауфф в первом раунде Уимблдона».

И далее публикует подборку головокружительных фотографий спортсменки, которые больше похожи на портфолио модели:

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фото Даяна Ястремская Уимблдон-2025 Коко Гауфф Marca
Максим Лапченко Источник: Marca
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