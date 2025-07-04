ФОТО. Marca написала про Даяну Ястремскую. Отметила её модельные качества

Журналист Энрике Корбелла издания Marca обратил внимание на украинскую теннисистку Даяну Ястремскую после её победы над Коко Гауфф.

Он выпустил мини-материал под названием «Скандальная теннисистка, модель и певица с аллергией на траву, которая взбудоражила Уимблдон».

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Журналист знакомит читателей с украинской красавицей: «Теннисистка Даяна Ястремская, которая, по её словам, страдает от лёгкой аллергии на траву («Мне нравится играть на траве, хотя, кажется, у меня немного аллергия на неё!»), демонстрирует свою многогранность в Instagram — как модель, рекламное лицо брендов и музыкальная звезда. Украинка, у которой более 219 тысяч подписчиков, сенсационно выбила Коко Гауфф в первом раунде Уимблдона».

И далее публикует подборку головокружительных фотографий спортсменки, которые больше похожи на портфолио модели: