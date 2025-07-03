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Италия
03 июля 2025, 20:59 | Обновлено 03 июля 2025, 21:13
1200
1

Саудиты хотят сенсационный трансфер. Нацелены на топ-форварда Серии A

Ретеги может оказаться в команде Аль-Кадисия

03 июля 2025, 20:59 | Обновлено 03 июля 2025, 21:13
1200
1
Саудиты хотят сенсационный трансфер. Нацелены на топ-форварда Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ретеги

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб Аль-Кадисия из Саудовской Аравии сделал предложение в размере 40 миллионов евро за форварда Аталанты Матео Ретеги.

Сообщается, что итальянский клуб не хочет продавать игрока, но готов продолжить переговоры, если будет сделано более привлекательное предложение.

Ретеги может стать одним из тех случаев, когда в Саудовскую Аравию поедет топ-игрок в молодом возрасте.

В минувшем сезоне чемпионата Италии 26-летний Ретеги стал лучшим бомбардиром, забив 25 голов и сделав 8 результативных передач.

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Аль-Кадисия Матео Ретеги Аталанта трансферы трансферы Серии A
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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ivankondrat96
Ретегі мають просто засипати грошима, аби він погодився
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