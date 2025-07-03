Италия03 июля 2025, 20:59 | Обновлено 03 июля 2025, 21:13
1200
1
Саудиты хотят сенсационный трансфер. Нацелены на топ-форварда Серии A
Ретеги может оказаться в команде Аль-Кадисия
03 июля 2025, 20:59 | Обновлено 03 июля 2025, 21:13
1200
1
По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб Аль-Кадисия из Саудовской Аравии сделал предложение в размере 40 миллионов евро за форварда Аталанты Матео Ретеги.
Сообщается, что итальянский клуб не хочет продавать игрока, но готов продолжить переговоры, если будет сделано более привлекательное предложение.
Ретеги может стать одним из тех случаев, когда в Саудовскую Аравию поедет топ-игрок в молодом возрасте.
В минувшем сезоне чемпионата Италии 26-летний Ретеги стал лучшим бомбардиром, забив 25 голов и сделав 8 результативных передач.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 июля 2025, 05:14 1
Тренер похвалил Бобби Мура
Футбол | 03 июля 2025, 20:37 4
Салифу Сума этим летом может перейти в киевский клуб
Футбол | 03.07.2025, 21:16
Теннис | 02.07.2025, 22:10
Бокс | 03.07.2025, 07:35
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Ретегі мають просто засипати грошима, аби він погодився
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.07.2025, 06:50 4
Бокс
03.07.2025, 11:17 20
01.07.2025, 21:15 3
03.07.2025, 03:59 3
03.07.2025, 07:56 10
02.07.2025, 00:23
02.07.2025, 10:38 1