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Испания
03 июля 2025, 20:48 | Обновлено 03 июля 2025, 21:07
1798
1

Реал согласился с решением Алонсо продать топ-игрока. Назван претендент

Родриго близок к уходу из Реала

03 июля 2025, 20:48 | Обновлено 03 июля 2025, 21:07
1798
1
Реал согласился с решением Алонсо продать топ-игрока. Назван претендент
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

По информации СМИ, Реал согласился с мнением нового тренера команды Хаби Алонсо о том, что необходимо продать вингера Родриго, который не вписывается в планы наставника.

Алонсо уже провел разговор с руководством клуба и ожидает, что бразилец будет получать минимум игровой практики во время межсезонья, чтобы его можно было спокойно продать.

Главным претендентом последние недели называют Арсенал, которому нравится универсализм Родриго. Реал надеется выручить за игрока 90 миллионов евро.

24-летний футболист в прошлом сезоне забил 14 голов и сделал 10 результативных передач в 51 матче.

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Реал Мадрид Арсенал Лондон Родриго Гоес трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Victor673256ua
Можливо трансфер дасть якийсь поштовх Родріго. Бо в Реалі він щось скис
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