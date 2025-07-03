Реал согласился с решением Алонсо продать топ-игрока. Назван претендент

По информации СМИ, Реал согласился с мнением нового тренера команды Хаби Алонсо о том, что необходимо продать вингера Родриго, который не вписывается в планы наставника.

Алонсо уже провел разговор с руководством клуба и ожидает, что бразилец будет получать минимум игровой практики во время межсезонья, чтобы его можно было спокойно продать.

Главным претендентом последние недели называют Арсенал, которому нравится универсализм Родриго. Реал надеется выручить за игрока 90 миллионов евро.

24-летний футболист в прошлом сезоне забил 14 голов и сделал 10 результативных передач в 51 матче.