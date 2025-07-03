Лига чемпионов03 июля 2025, 20:23 | Обновлено 03 июля 2025, 20:32
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Динамо продает билеты на матч Лиги чемпионов, соперник в котором неизвестен
Оппонентом киевской команды будет Жальгирис Вильнюс или Хамрун Спартанс
03 июля 2025, 20:23 | Обновлено 03 июля 2025, 20:32
309
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Стартовала продажа билетов на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием «Динамо».
Динамо будет принимать победителя пары Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).
Игра состоится в польском городе Люблин на «Мотор Люблин Арена» во вторник, 29 июля. Начало – в 21:00 по киевскому времени.
Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 49 до 89 польских злотых.
Купить билеты на матч «Динамо» в Лиге чемпионов можно по ссылке.
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Із доплатою навіть нікому це ОПЗЖ не потрібне 😁
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