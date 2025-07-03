Динамо продает билеты на матч Лиги чемпионов, соперник в котором неизвестен

Стартовала продажа билетов на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием «Динамо».

Динамо будет принимать победителя пары Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).

Игра состоится в польском городе Люблин на «Мотор Люблин Арена» во вторник, 29 июля. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 49 до 89 польских злотых.

Купить билеты на матч «Динамо» в Лиге чемпионов можно по ссылке.