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  4. Впервые в истории. УАФ рассказала, как допустила в УПЛ четыре клуба
Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 20:12 |
1332
0

Впервые в истории. УАФ рассказала, как допустила в УПЛ четыре клуба

Впервые новичками стали сразу 4 команды

03 июля 2025, 20:12 |
1332
0
Впервые в истории. УАФ рассказала, как допустила в УПЛ четыре клуба
УАФ

Начальник отдела аттестации клубов УАФ Сергей Ельшов рассказал о том, как перед сезоном 2025/26 аттестацию получили сразу четыре новичка, которые вышли из Первой лиги – Металлист 1925, Полтава, Кудровка и Эпицентр.

«Этот сезон исторический, ведь впервые УПЛ покинули четыре клуба и на их место заходят четыре новых клуба. Что касается финансирования, то мы прекрасно понимаем, что у клубов Первой лиги нет большого количества штата по сравнению с клубами УПЛ. Максимум – до 50 работников. Соответственно, расходы клубы существенно меньше, чем у клубов УПЛ. Клуб-претендент на повышение в классе тратит средства, которых ему достаточно, чтобы демонстрировать спортивный результат. Сравнивать зарплаты футболистов из тех клубов, которые повысились в УПЛ, и вылетевших из УПЛ — вещи несовместимые.

Но вы также акцентировали внимание на том, есть ли минимальный порог. Минимальные или максимальные пороги никаких критериев УАФ не предусматривают, если мы возвращаемся к критериям аттестации, то первое — это, конечно, финансовый отчет. Мы эти отчеты видим – их предоставляют клубы.

Если мы видим, что мнение не верифицировано, то у нас включается опция прогнозной финансовой отчетности и один из претендентов на повышение в классе воспользовался этой опцией, чтобы убедить аудитора в своей платежеспособности. Клубы предоставляют дополнительные документы — это могут быть спонсорские контракты, могут быть документы, подтверждающие увеличение уставного капитала, могут быть другими, учитывая все эти материалы, аудитор делает финальное заключение, ссылаясь на дополнительные материалы», – сказал Ельшов.

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Украинская ассоциация футбола Комитет по аттестации клубов УАФ Металлист 1925 Кудровка Полтава Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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