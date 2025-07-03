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Украина. Первая лига
03 июля 2025, 18:54 |
311
0

Прикарпатье продлило нескольких лидеров

3 июля ивано-франковцы объявили о нескольких новичках, а перед этим продлили нескольких старожилов

03 июля 2025, 18:54 |
311
0
Прикарпатье продлило нескольких лидеров
ФК Прикарпатье

Как стало известно Sport.ua, на днях новые годичные контракты с «Прикарпатьем» подписали голкипер Святослав Барасюк и полузащитник Василий Геник. Капитан и лучший бомбардир команды форвард Василий Цюцюра договорился с клубом о продолжении сотрудничества до конца 2025 года.

Чуть раньше соглашения с желто-зелеными пролонгировали полузащитники Максим Стадник (на полтора года), Александр Цибульник (на год), Сергей Романов и нападающий Роман Барчук (оба – на полгода).

Сегодня «Прикарпатье» официально представило четырех новичков. Ими стали защитники Александр Жмуйда (предыдущий клуб – «Эпицентр») и Владислав Чушенко («Подолье»), атакующий полузащитник Назар Приходько («Диназ») и фланговый хавбек Максим Процив («Эпицентр»).

«Прикарпатье» по итогам минувшего сезона Первой лиги заняло 10-е место из 17. Летом команду покинули вратарь Владислав Кучерук, защитники Валерий Болденков и Юрий Романюк, а также полузащитник Владимир Рудюк.

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Прикарпатье Ивано-Франковск Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд продление контракта трансферы Василий Геник Василий Цюцюра Максим Стадник Сергей Романов Владислав Чушенко Назар Приходько Владислав Кучерук Валерий Болденков Юрий Романюк
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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