Прикарпатье продлило нескольких лидеров
3 июля ивано-франковцы объявили о нескольких новичках, а перед этим продлили нескольких старожилов
Как стало известно Sport.ua, на днях новые годичные контракты с «Прикарпатьем» подписали голкипер Святослав Барасюк и полузащитник Василий Геник. Капитан и лучший бомбардир команды форвард Василий Цюцюра договорился с клубом о продолжении сотрудничества до конца 2025 года.
Чуть раньше соглашения с желто-зелеными пролонгировали полузащитники Максим Стадник (на полтора года), Александр Цибульник (на год), Сергей Романов и нападающий Роман Барчук (оба – на полгода).
Сегодня «Прикарпатье» официально представило четырех новичков. Ими стали защитники Александр Жмуйда (предыдущий клуб – «Эпицентр») и Владислав Чушенко («Подолье»), атакующий полузащитник Назар Приходько («Диназ») и фланговый хавбек Максим Процив («Эпицентр»).
«Прикарпатье» по итогам минувшего сезона Первой лиги заняло 10-е место из 17. Летом команду покинули вратарь Владислав Кучерук, защитники Валерий Болденков и Юрий Романюк, а также полузащитник Владимир Рудюк.
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