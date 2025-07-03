Прикарпатье продлило нескольких лидеров

Как стало известно Sport.ua, на днях новые годичные контракты с «Прикарпатьем» подписали голкипер Святослав Барасюк и полузащитник Василий Геник. Капитан и лучший бомбардир команды форвард Василий Цюцюра договорился с клубом о продолжении сотрудничества до конца 2025 года.

Чуть раньше соглашения с желто-зелеными пролонгировали полузащитники Максим Стадник (на полтора года), Александр Цибульник (на год), Сергей Романов и нападающий Роман Барчук (оба – на полгода).

Сегодня «Прикарпатье» официально представило четырех новичков. Ими стали защитники Александр Жмуйда (предыдущий клуб – «Эпицентр») и Владислав Чушенко («Подолье»), атакующий полузащитник Назар Приходько («Диназ») и фланговый хавбек Максим Процив («Эпицентр»).

«Прикарпатье» по итогам минувшего сезона Первой лиги заняло 10-е место из 17. Летом команду покинули вратарь Владислав Кучерук, защитники Валерий Болденков и Юрий Романюк, а также полузащитник Владимир Рудюк.