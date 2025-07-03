Легенда Баварии: «150 миллионов – нереальная сумма за этот трансфер»

Легендарный форвард Баварии Томас Мюллер, который летом покидает команду, шокирован трансферными суммами и тем, что Ливерпуль установил рекорд АПЛ, отдав 150 миллионов евро за хавбека Байера Флориана Вирца.

«150 миллионов – просто нереальная сумма. Как ее осознать, это просто расчет между клубами. Интересно, что за эти деньги все же нельзя получить Неймара (рекордный трансфер в истории – 222 миллиона прим)».

«Думаю, Флориан впишется в любой команде, это хороший футболист, но ожидания будут очень высокими», – сказал Мюллер.

Бавария была среди тех, кто хотел подписать игрока, но проиграла борьбу чемпиону Англии.