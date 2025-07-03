В Луганске ликвидировали бывшего президента Зари

В четверг в оккупированным россией Луганске был взорван автомобиль Манолиса Пилавова, который погиб на месте.

По информации украинских СМИ, за ликвидацией коллаборанта стоит СБУ. Интересно, что Пилавов в свое время был президентом футбольного клуба Заря, а также президентом федерации футбола Луганска.

Пилавов возглавлял оккупационную администрацию так называемой ЛНР с 2014 по 2023 год и был идеологом «русского мира».

С 2015 году находился в розыске и был под украинскими санкциями.