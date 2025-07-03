Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Луганске ликвидировали бывшего президента Зари
Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 17:40 | Обновлено 03 июля 2025, 18:07
2609
1

В Луганске ликвидировали бывшего президента Зари

Пилавов был объявлен в розыск

03 июля 2025, 17:40 | Обновлено 03 июля 2025, 18:07
2609
1
В Луганске ликвидировали бывшего президента Зари
Telegram. Манолис Пилавов

В четверг в оккупированным россией Луганске был взорван автомобиль Манолиса Пилавова, который погиб на месте.

По информации украинских СМИ, за ликвидацией коллаборанта стоит СБУ. Интересно, что Пилавов в свое время был президентом футбольного клуба Заря, а также президентом федерации футбола Луганска.

Пилавов возглавлял оккупационную администрацию так называемой ЛНР с 2014 по 2023 год и был идеологом «русского мира».

С 2015 году находился в розыске и был под украинскими санкциями.

По теме:
Лучший вратарь УПЛ определился, за кого будет играть в следующем сезоне
Указ остается в силе. Поедет ли сборная Украины на ЧЕ по футзалу
Защитник ЛНЗ рассказал о дебюте в новой команде
российско-украинская война Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: NV.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назад в будущее: 7 трансферов прошлого сезона, которые хотелось бы отменить
Футбол | 03 июля 2025, 12:24 7
Назад в будущее: 7 трансферов прошлого сезона, которые хотелось бы отменить
Назад в будущее: 7 трансферов прошлого сезона, которые хотелось бы отменить

Переходы, из-за которых у каждого из нас болит сердце

Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
Бокс | 03 июля 2025, 07:35 11
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника

Турки анонсировал возвращение Тайсона Фьюри

Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
Бокс | 03.07.2025, 06:15
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
Футбол | 03.07.2025, 05:14
Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
«Это невозможно осознать». Реакция футбольного мира на гибель Диогу Жоты
Футбол | 03.07.2025, 17:58
«Это невозможно осознать». Реакция футбольного мира на гибель Диогу Жоты
«Это невозможно осознать». Реакция футбольного мира на гибель Диогу Жоты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
yarchumak8
Такий фінал кожному колаборанту та зраднику 
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку
Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку
01.07.2025, 23:32 3
Теннис
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
02.07.2025, 07:44 3
Бокс
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
02.07.2025, 08:26 15
Футбол
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
03.07.2025, 11:17 29
Футбол
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он быстро пострадает, это очень легкий бой»
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он быстро пострадает, это очень легкий бой»
02.07.2025, 00:47
Бокс
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
03.07.2025, 03:59 3
Футбол
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
02.07.2025, 15:33 7
Футбол
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Стали известны все четвертьфинальные пары
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Стали известны все четвертьфинальные пары
02.07.2025, 06:50 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем