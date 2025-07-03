Украина. Премьер лига03 июля 2025, 17:40 | Обновлено 03 июля 2025, 18:07
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В Луганске ликвидировали бывшего президента Зари
Пилавов был объявлен в розыск
03 июля 2025, 17:40 | Обновлено 03 июля 2025, 18:07
2609
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В четверг в оккупированным россией Луганске был взорван автомобиль Манолиса Пилавова, который погиб на месте.
По информации украинских СМИ, за ликвидацией коллаборанта стоит СБУ. Интересно, что Пилавов в свое время был президентом футбольного клуба Заря, а также президентом федерации футбола Луганска.
Пилавов возглавлял оккупационную администрацию так называемой ЛНР с 2014 по 2023 год и был идеологом «русского мира».
С 2015 году находился в розыске и был под украинскими санкциями.
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