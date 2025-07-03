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Англия
03 июля 2025, 16:59 | Обновлено 03 июля 2025, 17:06
945
0

Посоветовали не летать. Известно, почему Жота использовал автомобиль

Игрок был вынужден использовать машину

03 июля 2025, 16:59 | Обновлено 03 июля 2025, 17:06
945
0
Посоветовали не летать. Известно, почему Жота использовал автомобиль
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских и португальских СМИ, форвард Ливерпуля Диогу Жота, который погиб в автокатастрофе, направлялся в Великобританию на старт предсезонной подготовки.

Однако у игрока не так давно были проблемы с легкими, поэтому врачи посоветовали португальцу пока не использовать самолеты, а передвигаться на автомобиле и другом транспорте.

Сообщается, что Жота и его брат на машине ехали в портовый город Сантандер, чтобы на корабле добраться до Портсмута, а оттуда снова не машине ехать в Ливерпуль.

По итогам гибели игрока соболезнования уже выразили партнеры по команде, бывший тренер Красных Юрген Клопп, президент ФИФА Джанни Инфантино и другие.

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Диогу Жота Ливерпуль Английская Премьер-лига смерть чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Mirror
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