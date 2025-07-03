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Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 19:13 | Обновлено 03 июля 2025, 19:16
938
0

У лидера Полесья и игрока сборной завершается контракт. Есть опция продлить

Гуцуляк может остаться в команде

03 июля 2025, 19:13 | Обновлено 03 июля 2025, 19:16
938
0
У лидера Полесья и игрока сборной завершается контракт. Есть опция продлить
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

По информации СМИ, контракт лидера Полесья и хавбека сборной Украины Алексея Гуцуляка завершается уже через год, однако есть вариант продления соглашения.

Сообщается, что в договоре есть опция продлить контракт на два года при взаимном согласии сторон.

Не так давно владелец Полесья Геннадия Буткевич говорил, что «не продаст Гуцуляка и за 10 миллионов евро». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны турецких клубов.

27-летний Гуцуляк в минувшем сезоне забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 34 матчах.

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Алексей Гуцуляк Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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