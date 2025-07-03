ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Полесья перешел в эстонский Нымме Калью

21-летний нападающий «Полесья» Энрике Эсоно перешел в эстонский клуб «Нымме Калью».

Легионер из Экваториальной Гвинеи, имеющий также испанское гражданство, подписал со своим новым клубом контракт на три с половиной года.

О финансовых деталях сделки информация в настоящий момент отсутствует.

В «Полесье» Эсоно перешел в начале нынешнего года, но выступал за вторую команду житомирского клуба – «Полесье-2». Во Второй лиге Украины форвард сыграл 4 матча (226 минут), без голевых действий.