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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Полесья перешел в эстонский Нымме Калью
Украина. Вторая лига
03 июля 2025, 16:41 |
611
0

ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Полесья перешел в эстонский Нымме Калью

Энрике Эсоно ранее играл за вторую команду житомирского клуба

03 июля 2025, 16:41 |
611
0
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Полесья перешел в эстонский Нымме Калью
jkkalju.ee

21-летний нападающий «Полесья» Энрике Эсоно перешел в эстонский клуб «Нымме Калью».

Легионер из Экваториальной Гвинеи, имеющий также испанское гражданство, подписал со своим новым клубом контракт на три с половиной года.

О финансовых деталях сделки информация в настоящий момент отсутствует.

В «Полесье» Эсоно перешел в начале нынешнего года, но выступал за вторую команду житомирского клуба – «Полесье-2». Во Второй лиге Украины форвард сыграл 4 матча (226 минут), без голевых действий.

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Алексей Сливченко Источник: ФК Нымме Калью
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