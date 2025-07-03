Украина. Вторая лига03 июля 2025, 16:41 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Полесья перешел в эстонский Нымме Калью
Энрике Эсоно ранее играл за вторую команду житомирского клуба
03 июля 2025, 16:41 |
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21-летний нападающий «Полесья» Энрике Эсоно перешел в эстонский клуб «Нымме Калью».
Легионер из Экваториальной Гвинеи, имеющий также испанское гражданство, подписал со своим новым клубом контракт на три с половиной года.
О финансовых деталях сделки информация в настоящий момент отсутствует.
В «Полесье» Эсоно перешел в начале нынешнего года, но выступал за вторую команду житомирского клуба – «Полесье-2». Во Второй лиге Украины форвард сыграл 4 матча (226 минут), без голевых действий.
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