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  4. Юлия Стародубцева – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
03 июля 2025, 16:21 |
1140
0

Юлия Стародубцева – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала Уимблдона-2025 3 июля не ранее 18:30

03 июля 2025, 16:21 |
1140
0
Юлия Стародубцева – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

3 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) продолжит выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В 1/32 финала украинка сыграет против «нейтралки» Людмилы Самсоновой (WTA 19). Поединок состоится четвертым запуском на корте №18 после игры Ламенс – Александрова. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Юлии.

Победительница противостояния в третьем раунде поборется либо против Дарьи Касаткиной, либо против Ирины Камелию Бегу.

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Юлия Стародубцева Людмила Самсонова Уимблдон-2025 смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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