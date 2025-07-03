Юлия Стародубцева – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) продолжит выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В 1/32 финала украинка сыграет против «нейтралки» Людмилы Самсоновой (WTA 19). Поединок состоится четвертым запуском на корте №18 после игры Ламенс – Александрова. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Юлии.

Победительница противостояния в третьем раунде поборется либо против Дарьи Касаткиной, либо против Ирины Камелию Бегу.

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