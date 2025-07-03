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  4. Даяна Ястремская – Анастасия Захарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
03 июля 2025, 17:35 |
3132
4

Даяна Ястремская – Анастасия Захарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала Уимблдона-2025 3 июля не ранее 17:00

03 июля 2025, 17:35 |
3132
4
Даяна Ястремская – Анастасия Захарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

3 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) продолжит выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В 1/32 финала украинка сыграет против «нейтралки» Анастасии Захаровой (WTA 95). Поединок состоится третьим запуском на корте №14 после игры Марожан – Муньяр. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в третьем раунде поборется либо против Софии Кенин, либо против Джессики Бузас Манейро.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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introvert
Тим часом Даніель провела на корті 50 хвилин тренування з словенкою. І, мабуть, роздумує над відрахуванням частини гонорару Марті - щоб віддячитись за такий подарунок замість суперниці у другому колі.
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+1
Андрій Заліщук
Давай Даяна, не підведи, після такої перемоги над другою ракеткою, то цю кацапку треба виносити в одну калітку
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+1
Бітанга
шо за череп в мацкальки на гатях?
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0
Vlad Holl
Тільки не розслаблятися . Спокійно і врівноважено .
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0
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