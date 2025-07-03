Даяна Ястремская – Анастасия Захарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала Уимблдона-2025 3 июля не ранее 17:00
3 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) продолжит выступления на Уимблдонском турнире 2025.
В 1/32 финала украинка сыграет против «нейтралки» Анастасии Захаровой (WTA 95). Поединок состоится третьим запуском на корте №14 после игры Марожан – Муньяр. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в третьем раунде поборется либо против Софии Кенин, либо против Джессики Бузас Манейро.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вторая ракетка Украины пообщалась с украинскими журналистами
Вратарь восхищен тем, как Трент исполняет стандарты