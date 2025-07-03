Даяна Ястремская – Анастасия Захарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) продолжит выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В 1/32 финала украинка сыграет против «нейтралки» Анастасии Захаровой (WTA 95). Поединок состоится третьим запуском на корте №14 после игры Марожан – Муньяр. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в третьем раунде поборется либо против Софии Кенин, либо против Джессики Бузас Манейро.

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