«Мое сердце разбито». Юрген Клопп – о трагической смерти Диогу Жоты
Бывший главный тренер «Ливерпуля» отреагировал на гибель форварда мерсисайдцев
Легендарный экс-тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на трагическую смерть португальского нападающего мерсисайдцев Диогу Жоты:
«Это момент, когда мне трудно что-то сказать. Должна быть какая-то высшая цель, но я ее не вижу.
Я глубоко опечален известием о смерти Диогу и его брата Андре. Диогу был не только фантастическим игроком, но и замечательным другом, любящим и заботливым мужем и отцом!
Мы будем очень скучать по тебе! Все мои молитвы, мысли и силы с Руте, детьми, семьей, друзьями и всеми, кто их любил!
Покойся с миром – с любовью».
Юрген Клопп тренировал Диогу Жоту в составе «Ливерпуля» с 2020 по 2024 год.
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