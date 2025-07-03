«Мое сердце разбито». Юрген Клопп – о трагической смерти Диогу Жоты

Легендарный экс-тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на трагическую смерть португальского нападающего мерсисайдцев Диогу Жоты:

«Это момент, когда мне трудно что-то сказать. Должна быть какая-то высшая цель, но я ее не вижу.

Я глубоко опечален известием о смерти Диогу и его брата Андре. Диогу был не только фантастическим игроком, но и замечательным другом, любящим и заботливым мужем и отцом!

Мы будем очень скучать по тебе! Все мои молитвы, мысли и силы с Руте, детьми, семьей, друзьями и всеми, кто их любил!

Покойся с миром – с любовью».

Юрген Клопп тренировал Диогу Жоту в составе «Ливерпуля» с 2020 по 2024 год.