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  4. «Мое сердце разбито». Юрген Клопп – о трагической смерти Диогу Жоты
Англия
03 июля 2025, 16:15 | Обновлено 03 июля 2025, 16:16
1245
0

«Мое сердце разбито». Юрген Клопп – о трагической смерти Диогу Жоты

Бывший главный тренер «Ливерпуля» отреагировал на гибель форварда мерсисайдцев

03 июля 2025, 16:15 | Обновлено 03 июля 2025, 16:16
1245
0
«Мое сердце разбито». Юрген Клопп – о трагической смерти Диогу Жоты
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп и Диогу Жота

Легендарный экс-тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на трагическую смерть португальского нападающего мерсисайдцев Диогу Жоты:

«Это момент, когда мне трудно что-то сказать. Должна быть какая-то высшая цель, но я ее не вижу.

Я глубоко опечален известием о смерти Диогу и его брата Андре. Диогу был не только фантастическим игроком, но и замечательным другом, любящим и заботливым мужем и отцом!

Мы будем очень скучать по тебе! Все мои молитвы, мысли и силы с Руте, детьми, семьей, друзьями и всеми, кто их любил!

Покойся с миром – с любовью».

Юрген Клопп тренировал Диогу Жоту в составе «Ливерпуля» с 2020 по 2024 год.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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