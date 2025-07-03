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03 июля 2025, 15:49 | Обновлено 03 июля 2025, 16:04
870
2

Прошла любовь, завяли помидоры. Бадоса вновь рассталась с Циципасом

Об этом сообщил журнал HOLA

03 июля 2025, 15:49 | Обновлено 03 июля 2025, 16:04
870
2
Прошла любовь, завяли помидоры. Бадоса вновь рассталась с Циципасом
Getty Images/Global Images Ukraine

Любовь уже в который раз подошла к концу между Паулой Бадосой и Стефаносом Циципасом.

Об этом сообщил журнал HOLA, подтверждая, что отношения между испанской теннисисткой и греческим спортсменом завершились.

Глянцевое издание ссылается на источники, близкие к паре, которые утверждают, что Бадоса и Циципас перестали следить друг за другом в социальных сетях, хотя официальных заявлений от них пока не поступало.

Если эта информация подтвердится, то распадется одна из самых распиаренных пар в мире тенниса и спорта. О своих отношениях они объявили в мае 2023 года, после чего в апреле 2024-го уже пережили короткую паузу и вновь воссоединились, а теперь снова расстались. Более того, они были в числе подтвержденных «звездных» пар в миксте на US Open 2025.

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Паула Бадоса Стефанос Циципас
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Falko
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