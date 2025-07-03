Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Л. Киченок / Перес – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
03 июля 2025, 13:05 | Обновлено 03 июля 2025, 14:16
117
0

Л. Киченок / Перес – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала парного разряда на Уимблдоне-2025

03 июля 2025, 13:05 | Обновлено 03 июля 2025, 14:16
117
0
Л. Киченок / Перес – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань. Смотреть онлайн. LIVE
Instagram. Людмила Киченок

1 июля украинская теннисистка Людмила Киченок начала выступления на Уимблдоне-2025.

В первом раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) играют против китайского тандема Сюй Ифань / Ян Чжаосюань. Время начала встречи – 13:05 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния во втором круге поборются лиюо против Сюко Аоямы и Ены Шибахары, либо против Магды Линетт и Бернарды Перы.

По теме:
Людмила Киченок успешно стартовала на Уимблдонском турнире 2025
ФРИТЦ: «Я даже не буду тренироваться и тридцати минут, нужно отдохнуть»
Даяна Ястремская – Анастасия Захарова. Прогноз и анонс на матч Уимблдона
Людмила Киченок Эллен Перес Сюй Ифань Ян Чжаосюань смотреть онлайн Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Футбол | 02 июля 2025, 15:33 7
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному

Парижане уверены, что смогут подписать украинца

КОСТЮК: «Начинается американская хардовая серия. Я хочу идти и играть»
Теннис | 03 июля 2025, 10:57 5
КОСТЮК: «Начинается американская хардовая серия. Я хочу идти и играть»
КОСТЮК: «Начинается американская хардовая серия. Я хочу идти и играть»

Вторая ракетка Украины пообщалась с украинскими журналистами

Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
Теннис | 02.07.2025, 22:10
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
Рауль ЛОСАНО: «Если Украина выиграет эти матчи – будем в плей-офф ЛН»
Волейбол | 02.07.2025, 19:55
Рауль ЛОСАНО: «Если Украина выиграет эти матчи – будем в плей-офф ЛН»
Рауль ЛОСАНО: «Если Украина выиграет эти матчи – будем в плей-офф ЛН»
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/16 финала Уимблдона-2025
Теннис | 03.07.2025, 07:05
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/16 финала Уимблдона-2025
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/16 финала Уимблдона-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
02.07.2025, 07:44 3
Бокс
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
01.07.2025, 08:18 2
Бокс
Украинец, который оказался ненужным Динамо, нашел себе новый клуб
Украинец, который оказался ненужным Динамо, нашел себе новый клуб
01.07.2025, 21:15 3
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»
Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»
01.07.2025, 22:22 1
Футбол
Украина – в лидерах Лиги наций: характер, харизма и мудрость Лосано
Украина – в лидерах Лиги наций: характер, харизма и мудрость Лосано
01.07.2025, 13:42 37
Волейбол
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он быстро пострадает, это очень легкий бой»
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он быстро пострадает, это очень легкий бой»
02.07.2025, 00:47
Бокс
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
01.07.2025, 15:30 4
Футбол
Стало известно, почему Ярославский отказался финансировать Металлист
Стало известно, почему Ярославский отказался финансировать Металлист
01.07.2025, 21:46 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем