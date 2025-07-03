Л. Киченок / Перес – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань. Смотреть онлайн. LIVE

1 июля украинская теннисистка Людмила Киченок начала выступления на Уимблдоне-2025.

В первом раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) играют против китайского тандема Сюй Ифань / Ян Чжаосюань. Время начала встречи – 13:05 по Киеву.

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Это первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния во втором круге поборются лиюо против Сюко Аоямы и Ены Шибахары, либо против Магды Линетт и Бернарды Перы.