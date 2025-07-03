WTA03 июля 2025, 13:05 | Обновлено 03 июля 2025, 14:16
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Л. Киченок / Перес – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала парного разряда на Уимблдоне-2025
03 июля 2025, 13:05 | Обновлено 03 июля 2025, 14:16
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1 июля украинская теннисистка Людмила Киченок начала выступления на Уимблдоне-2025.
В первом раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) играют против китайского тандема Сюй Ифань / Ян Чжаосюань. Время начала встречи – 13:05 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния во втором круге поборются лиюо против Сюко Аоямы и Ены Шибахары, либо против Магды Линетт и Бернарды Перы.
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