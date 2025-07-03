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Англия
03 июля 2025, 15:27 | Обновлено 03 июля 2025, 16:10
2271
0

ФОТО. Болельщики Ливерпуля почтили память Диогу Жоты

Португальский футболист погиб в автокатастрофе

03 июля 2025, 15:27 | Обновлено 03 июля 2025, 16:10
2271
0
ФОТО. Болельщики Ливерпуля почтили память Диогу Жоты
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Причиной смерти стала автокатастрофа, которая в свою очередь произошла из-за проколотой шины Lamborghini, на котором Жота ехал со своим братом. После прокола футболист не справился с управлением и съехал с дороги, а машина загорелась. Как сообщают СМИ, Жота и его брат Андре Сильва сгорели внутри автомобиля.

Фанаты «Ливерпуля» в этот же день собрались у стадиона «Энфилд», чтобы почтить память португальца.

Диогу Жота присоединился к «Ливерпулю» летом 2020 года и успел провести 182 матча за клуб, отличившись 65 забитыми мячами и 26 голевыми передачами. Вместе с мерсисайдцами он выиграл 4 трофея, среди которых одно чемпионство АПЛ.

ФОТО. Болельщики Ливерпуля почтили память Диогу Жоты

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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