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  4. Нуньес первым среди игроков Ливерпуля отреагировал на смерть Диогу Жоты
Англия
03 июля 2025, 15:06 |
1172
0

Нуньес первым среди игроков Ливерпуля отреагировал на смерть Диогу Жоты

Дарвин навсегда запомнит португальца

03 июля 2025, 15:06 |
1172
0
Нуньес первым среди игроков Ливерпуля отреагировал на смерть Диогу Жоты
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Жота и Дарвин Нуньес

В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

На трагическую новость первым среди игроков «Ливерпуля» отреагировал уругвайский нападающий Дарвин Нуньес:

«Нет слов, которые могли бы утешить в таком горе. Я всегда буду помнить тебя с твоей улыбкой, как хорошего товарища на поле и вне его.

Я передаю всю свою силу его семье. Я уверен, что из того места, где он сейчас, он всегда будет с вами, особенно с женой и тремя детьми.

Пусть покоятся с миром, Диогу и Андре».

С 2022 года Диогу Жота и Дарвин Нуньес вместе защищали цвета «Ливерпуля».

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Ливерпуль смерть чемпионат Англии по футболу автокатастрофа Английская Премьер-лига Диогу Жота Дарвин Нуньес
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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