Нуньес первым среди игроков Ливерпуля отреагировал на смерть Диогу Жоты
Дарвин навсегда запомнит португальца
В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.
На трагическую новость первым среди игроков «Ливерпуля» отреагировал уругвайский нападающий Дарвин Нуньес:
«Нет слов, которые могли бы утешить в таком горе. Я всегда буду помнить тебя с твоей улыбкой, как хорошего товарища на поле и вне его.
Я передаю всю свою силу его семье. Я уверен, что из того места, где он сейчас, он всегда будет с вами, особенно с женой и тремя детьми.
Пусть покоятся с миром, Диогу и Андре».
С 2022 года Диогу Жота и Дарвин Нуньес вместе защищали цвета «Ливерпуля».
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