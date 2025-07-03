Нуньес первым среди игроков Ливерпуля отреагировал на смерть Диогу Жоты

В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

На трагическую новость первым среди игроков «Ливерпуля» отреагировал уругвайский нападающий Дарвин Нуньес:

«Нет слов, которые могли бы утешить в таком горе. Я всегда буду помнить тебя с твоей улыбкой, как хорошего товарища на поле и вне его.

Я передаю всю свою силу его семье. Я уверен, что из того места, где он сейчас, он всегда будет с вами, особенно с женой и тремя детьми.

Пусть покоятся с миром, Диогу и Андре».

С 2022 года Диогу Жота и Дарвин Нуньес вместе защищали цвета «Ливерпуля».