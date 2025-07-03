Ниже россии? Украина опустилась на 28-е место в рейтинге ассоциаций УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал обновленный рейтинг накануне старта нового сезона Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Украинская национальная ассоциация опустилась на 28-е место, пропустив несколько стран, в том числе и россию, которая вообще не участвует в турнирах последние несколько лет.

В активе Украины – 17,6 баллов, ближайшими конкурентами являются Словения (18,093), россия (18,299), Румыния (19,500), Венгрия и Словакия (по 19,750).

Ближайшими преследователями украинской ассоциации считаются Азербайджан (17,125) и Болгария (15,875). Если страна опустится на 30-е место, то количество участников в еврокубках не изменится, но один клуб будет стартовать в Лиге конференций не со второго, а с первого раунда квалификации.

Рейтинг национальных ассоциаций УЕФА накануне старта еврокубков (по состоянию на 3 июля 2025 года)

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)