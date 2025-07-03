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  4. ФОТО. Агробизнес в спарринге обыграл чемпиона Второй лиги
Украина. Первая лига
03 июля 2025, 13:29 |
163
0

ФОТО. Агробизнес в спарринге обыграл чемпиона Второй лиги

«Агробизнес» и «Пробой» провели контрольный матч

03 июля 2025, 13:29 |
163
0
ФОТО. Агробизнес в спарринге обыграл чемпиона Второй лиги
ФК Агробизнес

Команды Первой лиги продолжают подготовку в старту нового сезона. «Агробизнес» на своем стадионе провел товарищеский матч с чемпионом Второй лиги клубом «Пробой».

«Пробой» прошлый сезон 2024/25 проводил во Второй лиге. Команда финишировала первой в группе А, а затем в противостоянии с «Колосом-2» стала чемпионом Второй лиги. «Агробизнес» прошлом сезоне занял пятое место в чемпионской группе Первой лиги.

«Агробизнес» и «Пробой» сыграли 4 тайма по 30 минут. Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 3:1.

Следующий товарищеский матч «Агробизнес» проведет 5 июля. Соперником станут «Карпаты».

Товарищеский матч. 2 июля. Волочиск, стадион «Юность»

«Агробизнес» (Волочиск) – «Пробой» (Городенка) – 3:1

Голы: Богомаз, 6, Студенко, 112, Шмигельский, 114 – Теплый, 58 (автогол)

Агробизнес (1-й тайм): Вратарь на просмотре, Гаврушко, Сидоренко, Басовский, Слива, Теплый, Толочко, Богомаз, Шмигельский, Студенко, Войтиховский

Агробизнес (2-й тайм): Хмеловский, Боровский, Зинь, Богословский, Палюх, Лень, Павлюк, Сьомка, Кузьмин, Богомаз (Шмигельский 100), Войтиховский (Студенко 91)

ФОТО. Агробизнес в спарринге обыграл чемпиона Второй лиги

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Сергей Турчак Источник: ФК Агробизнес
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