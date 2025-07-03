Ливерпуль выступил с первым официальным заявлением после смерти Диоги Жоты
Клуб воздержится от дальнейших комментариев в знак уважения к семье игрока
В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.
Примерно через час после появления информации в СМИ на трагическую новость отреагировал клуб Жоты – «Ливерпуль»:
«Футбольный клуб «Ливерпуль» опустошен трагической смертью Диогу Жоты. Клубу сообщили, что 28-летний игрок скончался после дорожно-транспортного происшествия в Испании вместе со своим братом Андре.
«Ливерпуль» пока не будет давать комментариев и просит уважать конфиденциальность ситуации для Диогу и его брата Андре, их друзей, одноклубников и сотрудников клуба, поскольку они пытаются смириться с немыслимой утратой.
Мы продолжим оказывать им полную поддержку».
В сезоне 2024/25 Диогу Жота провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. За свою карьеру Диогу Жота также провел 49 матчей за национальную сборную Португалии, забив 14 голов и отдав 12 ассистов.
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