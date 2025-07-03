Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль выступил с первым официальным заявлением после смерти Диоги Жоты
Англия
03 июля 2025, 12:42 | Обновлено 03 июля 2025, 12:44
1995
1

Ливерпуль выступил с первым официальным заявлением после смерти Диоги Жоты

Клуб воздержится от дальнейших комментариев в знак уважения к семье игрока

03 июля 2025, 12:42 | Обновлено 03 июля 2025, 12:44
1995
1
Ливерпуль выступил с первым официальным заявлением после смерти Диоги Жоты
ФК Ливерпуль. Диогу Жота

В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Примерно через час после появления информации в СМИ на трагическую новость отреагировал клуб Жоты – «Ливерпуль»:

«Футбольный клуб «Ливерпуль» опустошен трагической смертью Диогу Жоты. Клубу сообщили, что 28-летний игрок скончался после дорожно-транспортного происшествия в Испании вместе со своим братом Андре.

«Ливерпуль» пока не будет давать комментариев и просит уважать конфиденциальность ситуации для Диогу и его брата Андре, их друзей, одноклубников и сотрудников клуба, поскольку они пытаются смириться с немыслимой утратой.

Мы продолжим оказывать им полную поддержку».

В сезоне 2024/25 Диогу Жота провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. За свою карьеру Диогу Жота также провел 49 матчей за национальную сборную Португалии, забив 14 голов и отдав 12 ассистов.

По теме:
«Это бессмысленно». Роналду отреагировал на трагическую смерть Диогу Жоты
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
АПЛ: «Футбол потерял чемпиона, которого будет вечно не хватать»
Ливерпуль смерть чемпионат Англии по футболу автокатастрофа Английская Премьер-лига Диогу Жота
Дмитрий Вус Источник: ФК Ливерпуль
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто в Украине покажет реванш Усика и Дюбуа
Бокс | 02 июля 2025, 14:26 2
Стало известно, кто в Украине покажет реванш Усика и Дюбуа
Стало известно, кто в Украине покажет реванш Усика и Дюбуа

Медиасервис MEGOGO получил права на показ в Украине вечера бокса в Лондоне

Назад в будущее: 7 трансферов прошлого сезона, которые хотелось бы отменить
Футбол | 03 июля 2025, 12:24 6
Назад в будущее: 7 трансферов прошлого сезона, которые хотелось бы отменить
Назад в будущее: 7 трансферов прошлого сезона, которые хотелось бы отменить

Переходы, из-за которых у каждого из нас болит сердце

Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Футбол | 03.07.2025, 11:17
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»
Бокс | 03.07.2025, 08:40
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»
Шахтер сообщил о травме двух игроков на сборах в Словении
Футбол | 03.07.2025, 13:27
Шахтер сообщил о травме двух игроков на сборах в Словении
Шахтер сообщил о травме двух игроков на сборах в Словении
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
максимально талановитий гравець, не віриться що його не стало...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, почему Ярославский отказался финансировать Металлист
Стало известно, почему Ярославский отказался финансировать Металлист
01.07.2025, 21:46 8
Футбол
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
02.07.2025, 08:26 15
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
01.07.2025, 09:32
Бокс
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
02.07.2025, 09:30 2
Бокс
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
01.07.2025, 15:30 4
Футбол
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
02.07.2025, 00:23
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»
Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»
01.07.2025, 22:22 1
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
02.07.2025, 07:44 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем