Ливерпуль выступил с первым официальным заявлением после смерти Диоги Жоты

В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Примерно через час после появления информации в СМИ на трагическую новость отреагировал клуб Жоты – «Ливерпуль»:

«Футбольный клуб «Ливерпуль» опустошен трагической смертью Диогу Жоты. Клубу сообщили, что 28-летний игрок скончался после дорожно-транспортного происшествия в Испании вместе со своим братом Андре.

«Ливерпуль» пока не будет давать комментариев и просит уважать конфиденциальность ситуации для Диогу и его брата Андре, их друзей, одноклубников и сотрудников клуба, поскольку они пытаются смириться с немыслимой утратой.

Мы продолжим оказывать им полную поддержку».

В сезоне 2024/25 Диогу Жота провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. За свою карьеру Диогу Жота также провел 49 матчей за национальную сборную Португалии, забив 14 голов и отдав 12 ассистов.