В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Впоследствии в сети появилось видео, на котором видно, во что превратилась машина Диогу Жоты после ДТП.

Причиной автокатастрофы стала проколотая шина Lamborghini, на котором Жота ехал со своим братом. После прокола футболист не справился с управлением и съехал с дороги, а машина загорелась. Как сообщают СМИ, Жота и его брат Андре Сильва сгорели внутри автомобиля.

ВИДЕО. Все, что осталось от машины Диогу Жоты после ДТП