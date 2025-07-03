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  4. ВИДЕО. Все, что осталось от машины Диогу Жоты после ДТП
Англия
03 июля 2025, 12:56 |
5393
2

ВИДЕО. Все, что осталось от машины Диогу Жоты после ДТП

Автомобиль практически полностью превратился в пепел

03 июля 2025, 12:56 |
5393
2
ВИДЕО. Все, что осталось от машины Диогу Жоты после ДТП
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Жота

В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Впоследствии в сети появилось видео, на котором видно, во что превратилась машина Диогу Жоты после ДТП.

Причиной автокатастрофы стала проколотая шина Lamborghini, на котором Жота ехал со своим братом. После прокола футболист не справился с управлением и съехал с дороги, а машина загорелась. Как сообщают СМИ, Жота и его брат Андре Сильва сгорели внутри автомобиля.

ВИДЕО. Все, что осталось от машины Диогу Жоты после ДТП

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Ливерпуль смерть чемпионат Англии по футболу автокатастрофа Английская Премьер-лига Диогу Жота видео ДТП
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 2
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Кінґ_ЮА
Так і не встиг за життя Жота дебютувати у моєму складі efootball... Мені, ба сон. днями снився, що його негайно заграти треба. Сьогодні збирався і тут ця новина...
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0
kadaad .
Вот тебе и машина за миллионы!!! Гроб на колесах!
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