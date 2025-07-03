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  4. «Глубокая печаль и скорбь». Динамо Киев отреагировало на смерть Диогу Жоты
Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 12:35 |
212
0

«Глубокая печаль и скорбь». Динамо Киев отреагировало на смерть Диогу Жоты

Столичный клуб соболезнует семье футболиста

03 июля 2025, 12:35 |
212
0
«Глубокая печаль и скорбь». Динамо Киев отреагировало на смерть Диогу Жоты
ФК Динамо Киев

В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

На трагическую новость отреагировало киевское «Динамо»:

«ФК «Динамо» Киев с чувством глубокой скорби и печали встретил новость о гибели в автокатастрофе нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты.

Это огромная трагедия и потеря для всего современного футбола. Выражаем глубокие и искренние соболезнования семье футболиста, близким и всем, кто его знал. Пусть светлая память о нем живет в сердцах каждого, кто его ценил, уважал и восхищался его игрой».

В сезоне 2024/25 Диогу Жота провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. За свою карьеру Диогу Жота также провел 49 матчей за национальную сборную Португалии, забив 14 голов и отдав 12 ассистов.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
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