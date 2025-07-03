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Англия
03 июля 2025, 12:01 | Обновлено 03 июля 2025, 12:05
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Федерация футбола Португалии подтвердила смерть нападающего Ливерпуля

Диогу Жота погиб в автокатастрофе

03 июля 2025, 12:01 | Обновлено 03 июля 2025, 12:05
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Федерация футбола Португалии подтвердила смерть нападающего Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Жота

Федерация футбола Португалии подтвердила смерть 28-летнего нападающего своей национальной сборной и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Вместе с ним в автокатастрофе погиб его брат Андре Сильва, который выступал за португальский «Пенафиел».

Португальская федерация футбола уже обратилась к УЕФА с просьбой почтить память участников этого четверга перед матчем сборной Португалии против Испании на чемпионате Европы среди женщин.

За свою карьеру Диогу Жота провел 49 матчей за национальную сборную Португалии, отличившись 14 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.

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Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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