Украина. Премьер лига03 июля 2025, 10:58 | Обновлено 03 июля 2025, 11:00
94
0
УПЛ назвала самого молодого игрока сезона 2024/25. Он дебютировал в 16 лет
Полузащитник «Руха» Даниил Слива вписал свое имя в статистику сезона
03 июля 2025, 10:58 | Обновлено 03 июля 2025, 11:00
94
0
Украинская Премьер-лиги назвала имя самого молодого футболиста, который принял участие в поединке лиги в сезоне 2024/25.
Согласно статистике УПЛ, самым молодым игроком лиги в сезоне 2024/25 стал полузащитник «Руха» Даниил Слива.
Футболист дебютировал за львовский клуб в четвертом туре первенства против луганской «Зари» в возрасте 16 лет, 4 месяца и 9 дней.
Интересно, что в ходе первой части сезона приняли участие 38 футболистов в возрасте до 20 лет.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 03 июля 2025, 07:35 8
Турки анонсировал возвращение Тайсона Фьюри
Теннис | 03 июля 2025, 03:32 3
Эмма во втором круге мейджора в Лондоне прошла Маркету Вондроушову
Теннис | 02.07.2025, 22:10
Футбол | 02.07.2025, 16:19
Футбол | 03.07.2025, 10:24
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.07.2025, 15:33 6
02.07.2025, 08:26 15
02.07.2025, 07:44 3
02.07.2025, 00:23
01.07.2025, 13:42 37
01.07.2025, 23:32 3
01.07.2025, 21:46 8
01.07.2025, 15:30 4