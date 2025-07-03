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Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 10:58 | Обновлено 03 июля 2025, 11:00
94
0

УПЛ назвала самого молодого игрока сезона 2024/25. Он дебютировал в 16 лет

Полузащитник «Руха» Даниил Слива вписал свое имя в статистику сезона

03 июля 2025, 10:58 | Обновлено 03 июля 2025, 11:00
94
0
УПЛ назвала самого молодого игрока сезона 2024/25. Он дебютировал в 16 лет
ФК Рух. Даниил Слива

Украинская Премьер-лиги назвала имя самого молодого футболиста, который принял участие в поединке лиги в сезоне 2024/25.

Согласно статистике УПЛ, самым молодым игроком лиги в сезоне 2024/25 стал полузащитник «Руха» Даниил Слива.

Футболист дебютировал за львовский клуб в четвертом туре первенства против луганской «Зари» в возрасте 16 лет, 4 месяца и 9 дней.

Интересно, что в ходе первой части сезона приняли участие 38 футболистов в возрасте до 20 лет.

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Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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