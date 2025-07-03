УПЛ назвала самого молодого игрока сезона 2024/25. Он дебютировал в 16 лет

Украинская Премьер-лиги назвала имя самого молодого футболиста, который принял участие в поединке лиги в сезоне 2024/25.

Согласно статистике УПЛ, самым молодым игроком лиги в сезоне 2024/25 стал полузащитник «Руха» Даниил Слива.

Футболист дебютировал за львовский клуб в четвертом туре первенства против луганской «Зари» в возрасте 16 лет, 4 месяца и 9 дней.

Интересно, что в ходе первой части сезона приняли участие 38 футболистов в возрасте до 20 лет.