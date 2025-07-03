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  4. «Стиль игры мне не совсем подходил». Жиру объяснил свой провал в MLS
Major League Soccer
03 июля 2025, 10:37 |
175
0

«Стиль игры мне не совсем подходил». Жиру объяснил свой провал в MLS

Оливье продолжит карьеру в чемпионате Франции

03 июля 2025, 10:37 |
175
0
«Стиль игры мне не совсем подходил». Жиру объяснил свой провал в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Французский форвард Оливье Жиру рассказал, почему невнятно провел этап своей карьеры в расположении «Лос-Анджелеса», выступающего в MLS.

«Стиль игры в MlS мне не совсем подходил. Возвращение во Францию ​​через 13 лет – это возможность и невероятный вызов для меня.

Я чувствую себя хорошо физически, не волнуйтесь. Я готов принять этот вызов. Чувствую себя хорошо для своего возраста и хочу играть, пока тело не скажет «достаточно».

Мне нужны вызовы, нужно бросать себе вызов – именно это и двигало мою карьеру вперед. Этот вызов мне близок», – сказал Жиру.

Контракт Оливье с «Лос-Анджелесом» действовал до 30 июня 2025-го, поэтому он присоединился к «Лиллю» в статусе свободного агента. В этом сезоне он забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 19 матчах на клубном уровне.

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Оливье Жиру Лос-Анджелес (MLS) Major League Soccer (MLS) чемпионат Франции по футболу Лилль трансферы Лиги 1 трансферы
Олег Вахоцкий Источник: ESPN
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