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Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 10:53 |
117
0

С прицелом на еврокубки. Александрия определилась с соперниками на сборах

Подопечные Кирилла Нестеренко проведут пять матчей на сборах в Австрии

03 июля 2025, 10:53 |
117
0
С прицелом на еврокубки. Александрия определилась с соперниками на сборах
ФК Александрия.

Александрия официально объявила график товарищеских матчей на учебно-тренировочных сборах в Австрии. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации подопечные Кирилла Нестеренко сыграют пять контрольных матов, которые помогут подготовиться к новому сезону в еврокубках и Украинской Премьер-лиге.

  • 05.07 Александрия – Риека (Хорватия)
  • 09.07 Александрия – Залаэгерсег (Венгрия)
  • 10.07 Александрия – ГАК 1904 (Словакия)
  • 17.07 Александрия – Младость (Черногория)
  • 17.07 Александрия – Славен Белупо (Хорватия)

Ранее сообщалось, что Александрия назвала заявку на сборы в Австрии

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учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Александрия Кирилл Нестеренко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
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