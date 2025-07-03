Украина. Премьер лига03 июля 2025, 10:53 |
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С прицелом на еврокубки. Александрия определилась с соперниками на сборах
Подопечные Кирилла Нестеренко проведут пять матчей на сборах в Австрии
03 июля 2025, 10:53 |
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Александрия официально объявила график товарищеских матчей на учебно-тренировочных сборах в Австрии. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации подопечные Кирилла Нестеренко сыграют пять контрольных матов, которые помогут подготовиться к новому сезону в еврокубках и Украинской Премьер-лиге.
- 05.07 Александрия – Риека (Хорватия)
- 09.07 Александрия – Залаэгерсег (Венгрия)
- 10.07 Александрия – ГАК 1904 (Словакия)
- 17.07 Александрия – Младость (Черногория)
- 17.07 Александрия – Славен Белупо (Хорватия)
Ранее сообщалось, что Александрия назвала заявку на сборы в Австрии
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