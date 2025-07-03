С прицелом на еврокубки. Александрия определилась с соперниками на сборах

Александрия официально объявила график товарищеских матчей на учебно-тренировочных сборах в Австрии. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации подопечные Кирилла Нестеренко сыграют пять контрольных матов, которые помогут подготовиться к новому сезону в еврокубках и Украинской Премьер-лиге.

05.07 Александрия – Риека (Хорватия)

09.07 Александрия – Залаэгерсег (Венгрия)

10.07 Александрия – ГАК 1904 (Словакия)

17.07 Александрия – Младость (Черногория)

17.07 Александрия – Славен Белупо (Хорватия)

Ранее сообщалось, что Александрия назвала заявку на сборы в Австрии