Барселона определилась с тремя футболистами, которые уйдут летом

Испанская «Барселона» продолжает подготовку к новому сезону – клуб запланировал масштабное турне в Японии и Южной Корее, а также ведет работу над формированием состава.

По информации испанской прессы, каталонский клуб принял решение выставить на трансфер трех футболистов, чтобы заработать 140 млн евро. Вырученные деньги «блаугранас» потратит на приобретение новых игроков и усиления проблемных позиций.

Голкипер Марк-Андре тер Штеген, защитник Рональд Араухо и полузащитник Фермин Лопес являются главными кандидатами на уход. Спортивный директор Деку уверен, что трансферы этих игроков принесут солидные деньги.

В первую очередь, «Барселона» планирует усилить состав вингером «Атлетика», клаусула которого составляет 60 млн евро. Стороны длительное время ведут непростые переговоры – коллектив из Бильбао требует за переход своего лидера всю сумму сразу.

Именно проблемы с трансфером Нико и стали одной из причин, по которой «Барселоне» пришлось принимать такое решение и выставлять на трансфер трех футболистов.