Динамо Киев попробует подписать перспективного легионера со второй попытки

Киевское «Динамо» планирует усилить линию обороны накануне старта в квалификационном раунде Лиге чемпионов.

Главным претендентом на переход в чемпионат Украины считается перспективный защитник бразильского «Коринтианса» Чока. Оказалось, что «бело-синие» уже пытались подписать этого игрока ранее, но переговоры провалились.

По информации Radio Craque Neto, несколько месяцев назад киевский клуб сделал предложение о переходе 21-летнего футболиста, но бразильский клуб ответил отказом. Чемпионы Украины хотели арендовать Чоку на полгода, до завершения сезона 2024/25.

В последнее время «Динамо» возобновило переговоры о полноценном трансфере легионера – «Коринтианс» готов отпустить талантливого бразильца, но сам футболист пока не определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру.

Украинской команде придется выдержать конкуренцию со стороны швейцарского «Базеля» и португальской «Витории Гимараеш». Чока провел 13 матчей за «Коринтианс» в сезоне, в которых отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость бразильца составляет 1,5 млн евро.