3 июля, свою встречу второго круга Уимблдона проведут Даяна Ястремская (WTA 42) и Анастасия Захарова (WTA 95).

Матч начнется в 16:30 по киевскому времени.

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Даяна Ястремская

Украинская спортсменка нащупала свою игру на траве, это стало понятно в Ноттингеме, где она дошла до финала, но проиграла Кесслер. Потом Ястремская заявилась на Истборн, где проиграла в четвертьфинале Александре Эала в двух сетах.

Несмотря на хорошую форму, Даяне давали мало шансов на победу в первом круге против самой Коко Гауфф, второй ракетки мира, которая недавно выиграла Ролан Гаррос. Вполне допускалось, что украинка может взять один сет у американки, но точно не матч. В первом сете против Гауфф Ястремская вела 5:2 в первом сете, имела сетбол, однако, дело дошло до тай-брейка, где выиграла первую партию. Создалось впечатление, что такой успех добавил уверенности украинке, которая выиграла вторую партию 6:1, а с ней и матч.

После такой феерической победы, спортсменка должна почувствовать, что способна обыграть любую соперницу. Да, Гауфф была не лучшей версией себя, но заслуга Ястремской в этом успехе значительная.

Анастасия Захарова

«Нейтралка» не так известна широкому кругу теннисных фанатов, в мировом рейтинге она расположилась в конце первой сотни. Спортсменке 23 года, она проводит пятый полноценный сезон в Туре, стремительным ее прогресс тяжело назвать.

На Уимблдоне Захарова начала с квалификации, которая получилась невероятно сложной, все матчи удалось выиграть в трех сетах. В первом круге была победа над австралийкой Кабрерой – 6:4, 2:6, 6:3. Пришлось сделать камбэк во второй встрече, когда теннисистка уступала 6:7, 3:5 румынке Богдан, но в итоге взяла вторую партию на тай-брейке, а третий сет 6:3.

Могла вылететь Захарова в финале квалификации, где она обыграла чешку Валентову – 7:6, 2:6, 7:6, здесь в решающем третьем сете удалось отыграться с 1:5. Уже в основной сетке, спортсменка прошла белорусскую «нейтралку» и экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко – 6:2, 2:6, 6:1.

Прогноз

Украинка выглядит фаворитом этой пары, ранее теннисистки между собой никогда не играли. Обе спортсменки на волне положительных эмоций после сенсационных побед.

Я думаю, Ястремская постарается закрыть матч максимально быстро, она выше классом и должна показать это на корте. Ставлю на победу Даяны с форой -5,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,91.