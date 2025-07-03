Кучер признался, как измениться Черноморец после вылета из УПЛ

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер заявил, что «моряки» не планируют использовать арендованных футболистов после вылета из Украинской Премьер-лиги, полагаясь только на собственных исполнителей.

– Возвращаясь к теме Черноморца, интересуют кадровые вопросы. В прошлом сезоне за одесскую команду ряд игроков выступали на правах аренды из других клубов. Останется ли кто-нибудь из этой плеяды футболистов с вами в Первой лиге?

– Все ребята, которые в прошлом сезоне играли за нас в аренде, покинули Черноморец. Сейчас политика клуба изменилась. Прерогатива президента состоит в том, чтобы в нашей команде было как минимум арендованных игроков. И я его поддерживаю в этом. Нам нужно больше делать ставку на своих ребят, которые будут на футбольном поле отдаваться за город Одесса, за Черноморец на все 100%. Надо, чтобы игроки понимали, за какую команду они выступают, какую историю имеет клуб.

Мы будем брать в Черноморец только тех, кто хочет играть и полностью отдаваться за этот клуб. То, что сейчас клуб в Первой лиге – это очень неприятный и трудный момент для нас. Мы абсолютно осознаем, что такой город как Одесса заслуживает команды в Премьер-лиге, – сказал Кучер.

В прошлом сезоне УПЛ «Черноморец» занял последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата, набрав 23 турнирных пункта после 30 сыгранных матов. Следующий сезон подопечные Александра Кучера начнут в Первой лиге Украины.

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