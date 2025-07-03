Кучер признался, как измениться Черноморец после вылета из УПЛ
Александр заявил, что «моряки» не хотят приглашать арендованных футболистов
Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер заявил, что «моряки» не планируют использовать арендованных футболистов после вылета из Украинской Премьер-лиги, полагаясь только на собственных исполнителей.
– Возвращаясь к теме Черноморца, интересуют кадровые вопросы. В прошлом сезоне за одесскую команду ряд игроков выступали на правах аренды из других клубов. Останется ли кто-нибудь из этой плеяды футболистов с вами в Первой лиге?
– Все ребята, которые в прошлом сезоне играли за нас в аренде, покинули Черноморец. Сейчас политика клуба изменилась. Прерогатива президента состоит в том, чтобы в нашей команде было как минимум арендованных игроков. И я его поддерживаю в этом. Нам нужно больше делать ставку на своих ребят, которые будут на футбольном поле отдаваться за город Одесса, за Черноморец на все 100%. Надо, чтобы игроки понимали, за какую команду они выступают, какую историю имеет клуб.
Мы будем брать в Черноморец только тех, кто хочет играть и полностью отдаваться за этот клуб. То, что сейчас клуб в Первой лиге – это очень неприятный и трудный момент для нас. Мы абсолютно осознаем, что такой город как Одесса заслуживает команды в Премьер-лиге, – сказал Кучер.
В прошлом сезоне УПЛ «Черноморец» занял последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата, набрав 23 турнирных пункта после 30 сыгранных матов. Следующий сезон подопечные Александра Кучера начнут в Первой лиге Украины.
Ранее сообщалось, что стали известны имена еще трех новичков Черноморца
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