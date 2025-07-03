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  4. Юлия Стародубцева – Людмила Самсонова. Прогноз и анонс на матч Уимблдона
Уимблдон
03 июля 2025, 06:35 |
112
0

Юлия Стародубцева – Людмила Самсонова. Прогноз и анонс на матч Уимблдона

Поединок 1/32 финала состоится 3 июля и начнется не ранее 17:00 по Киеву

03 июля 2025, 06:35 |
112
0
Юлия Стародубцева – Людмила Самсонова. Прогноз и анонс на матч Уимблдона
Коллаж Sport.ua

3 июля, в рамках второго круга Уимблдона свою встречу проведут Юлия Стародубцева (WTA 68) и Людмила Самсонова (WTA 19).

Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Юлия Стародубцева

Результаты Стародубцевой в текущем сезоне не впечатляют, всего 15 побед в 36 играх, при этом она поднялась в рейтинге на 33 позиции. Такой прогресс произошел благодаря двум удачным турнирам, она дошла до четвертого круга Мадрида и третьего круга Ролан Гаррос.

На траве украинка провела 7 матчей, в которых одержала всего три победы. Непростым был матч первого круга Уимблдона против Франчески Джонс, где Стародубцева проиграла первый сет – 1:6, а во втором сходу отдала свою подачу, но в итоге выиграла партию 6:3, а потом и третью – 6:1. Как показывает практика, Юлия может поймать кураж, хоть это бывает не так часто.

Людмила Самсонова

«Нейтралка» в этом сезоне не выигрывала турниров, хотя играла в финале Страсбурга, где уступила в борьбе Рыбакиной. Из хороших выступлений на больших турнирах можно отметить четвертый круг Индиан-Уэллс, до этой же стадии удалось дойти на Ролан Гаррос.

Сильно отыграла Самсонова на травяном турнире в Берлине, где смогла пройти таких топ-соперниц как Осака, Пегула и Анисимова, при этом уступила в полуфинале китаянке Ван Синьюй.

Этот мейджор «нейтралка» начала с непростой австралийкой Джойнт, которую сумела пройти в двух сетах – 6:3, 6:2. Хоть Самсонова и входит в топ-20, стабильности ей явно не хватает, она не всегда может показать свой лучший теннис.

Личные встречи

Спортсменки встречались всего раз, это было на турнире Мадриде, тогда все шло к легкой победе Самсоновой, которая вела 6:2, 3:1. Стародубцева смогла показать характер, она взяла вторую партию 7:6, а в третьем сете уничтожила соперницу 6:0.

Прогноз

Самсонова большой фаворит этой пары, хотя Стародубцева уже показала, что умеет обыгрывать «нейтралку». Недавние воспоминания о единственной очной встрече должны дать преимущество украинке.

Жду сложного и непредсказуемого матча, который может завершиться с любым исходом. Проходимой выглядит ставка на фору Стародубцевой +5.5 за 1.80.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
03.07.2025 -
17:00
Людмила Самсонова
Фора Стародубцевой +5.5 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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