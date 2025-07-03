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Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 03:27 | Обновлено 03 июля 2025, 03:59
35
0

ФОТО. Тренировка Динамо. Насыщенные упражнения и возвращение сборников

Занятие завершилось мини-турниром на небольшом поле

03 июля 2025, 03:27 | Обновлено 03 июля 2025, 03:59
35
0
ФОТО. Тренировка Динамо. Насыщенные упражнения и возвращение сборников
ФК Динамо

После облегченного дня, в течение которого игроки «Динамо» провели одну тренировку, а остальное время посвятили восстановлению, команда вернулась к режиму двух тренировок в день.

2 июля оба занятия были насыщены соревновательными игровыми упражнениями с мячом. Утренней тренировке предшествовала активная разминка – тоже с мячами. Она включала упражнения на отработку коротких передач. Затем игроков ожидала интересная мини-эстафета, во время которой, разделившись на четыре команды, они должны были пасовать друг другу в определенной последовательности, после чего последний игрок каждой команды пробивал в маленькие ворота. Побеждала команда, которая справлялась с заданием быстрее всех.

После этого те же команды соревновались в игре на маленькие ворота. Завершилось занятие мини-турниром на небольшом поле, но уже со стандартными воротами.

Вечерняя сессия для основной группы началась с упражнений на контроль мяча. Значительная часть тренировки была посвящена тактическим взаимодействиям – выходу из обороны в атаку, коллективному прессингу на чужой половине поля, быстрым контратакам. Для этого футболисты разделились на две группы, каждая работала на своей половине большого поля. А завершилась тренировка, как и утренняя, мини-турниром. И снова, как утром, победителями стала команда без манишек с Буяльским, Караваевым и Супрягой в составе.

Вечерняя тренировка четвертого дня стала первой для большинства динамовских сборников, которые представляли Украину на молодежном Евро-2025. Напомним, Назар Волошин работал на сборе с первого дня, Руслан Нещерет присоединился к команде накануне. В среду к подготовке к новому сезону приступили Тарас Михавко, Константин Вивчаренко, Максим Брагару, Александр Яцик, Владимир Бражко, Валентин Рубчинский и Владислав Ванат. Они начали с занятий в тренажерном зале, после чего на соседнем с основной группой поле выполняли беговую работу, чередуя ее с легкими упражнениями с мячом.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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