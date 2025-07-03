Валерий ПЛЕХАНОВ: «Матч против Латвии получился очень боевым»

Главный тренер молодежной сборной Украины Валерий Плеханов прокомментировал контрольный матч против команды Латвии U-20 (78:83), в котором украинская сборная потерпела первое поражение в рамках подготовки к чемпионату Европы в Дивизионе А.

«Получился хороший боевой матч. По скорости и уровню контакта на площадке игра была максимально приближена к официальной. Мы увидели проблемы, которые нужно исправить.

Мы вышли с хорошим настроем, но столкнулись с очень жесткой и быстрой защитой соперника. Мы играли на максимальных для предсезонки скоростях, но даже нашего желания не хватало, чтобы чувствовать себя комфортно. Было ощутимое давление на мяч, и как результат – за первую четверть мы допустили 10 потерь.

Желание максимально расширить ротацию где-то сыграло с нами злую шутку. Когда мы сравняли счет в первой четверти и уверенно чувствовали себя во второй, мы получили два рывка, которые сильно изменили игру, и мы снова оказались в положении догоняющих. Когда нам удалось найти пятерку, которая хорошо защищалась, удалось и выровнять игру, и выйти вперед под занавес второй четверти.

Но третья четверть была нашей худшей за всю предсезонную подготовку – мы столкнулись с высокой зоной, которую не смогли разрушить. На этом фоне мы выполняли неправильные, неподготовленные броски, и это приводило к быстрым атакам соперника. Два тайм-аута и почти полная замена пятерки, к сожалению, эффекта не дали. Нам не удавалось доводить мяч до «больших», играли сумбурно, и пока что можно сказать, что против жесткой зоны играть мы не умеем.

Только примерно на 3–4 минуте четвертой четверти мы начали играть так, как должны были играть с самого начала. Сократили отставание, которое на тот момент уже превышало 10 очков. В этот момент хорошо себя проявили Кличко и Сипало – особенно в нападении. Времени, к сожалению, нам не хватило, плюс было несколько неудачных защит, которые не позволили нам спасти игру.

Это был хороший урок для наших маленьких, которые допустили большое количество ошибок. Да, тяжело играть под давлением, у Латвии сильный состав. В позапрошлом году они выиграли Дивизион B на чемпионате Европы U-18, и из той команды против нас играло 10 игроков. Это сыгранная, организованная, быстрая и жесткая команда – они качественно развивают и реализуют быстрые атаки.

Мы использовали в этом матче 12 игроков, никто не «перегорел», но в какой-то момент было трудно найти пятерку, которая сможет организованно играть на обеих сторонах площадки. Мы увидели свои проблемы и очень надеемся, что в матчах с финнами, которые играют в похожий с латышами баскетбол, нам удастся сыграть так, чтобы быть полностью готовыми к Дивизиону А. У нас в этом году новая команда, и ребята пока что не до конца верят в себя. Задача тренерского штаба – помочь им поверить в себя. Мы много работаем не только в зале – много смотрим видео, много общаемся с игроками лично. Мы знаем наши ошибки и у нас есть время, чтобы их исправить».

Заключительные матчи перед чемпионатом Европы сборная Украины U-20 сыграет против молодежной сборной Финляндии 4 и 5 июля.